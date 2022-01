Fryslân donkerread op coronakaart | Omsetskea winkellju twa miljard

Sawat twa tredde fan de minsken dy 't de faksinaasje Twijfeltelefoon belje, hat fragen oer de boosterprik. Se hawwe foaral harren betinkingen by it nut derfan of ha noed oer eventuele bywurkings fan de prik. Dat seit oprjochter fan de Twijfeltelefoon en ynternist fan it Erasmus MC Robin Peeters tsjin NU.nl.

Neffens him bellen yn it begjin benammen minsken dy't twivelen oft se har überhaupt faksinearje litte woenen. Dêrnei groeide it persintaazje dat belle oer de boosterprik. Om krysttiid hinne besloech dit de helte fan de fragen. Yntusken giet 65 oant 70 prosint fan de sawat 3500 telefoantsjes yn de wike oer de boosterprik.

Ynformaasjekampanje

Der moat dêrom in bettere lanlike ynformaasjekampanje oer de boosters komme, wêrby 't meiwurkers ek de wyk yn gean. Dêrfoar pleitsje saakkundigen yn De Telegraaf.

"De communicatie is best wat verwarrend geweest", konstatearret ynternist en inisjatyfnimmer Robin Peeters. "Eerst zouden enkel de 60-plussers een booster nodig hebben, en nu moet iedereen in een razendsnel tijdsbestek. Het is nu ontzettend belangrijk om duidelijk uit te leggen dat dat door omikron komt, waartegen de bescherming door de eerste vaccinatie minder is."