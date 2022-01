De brânwacht wie mei meardere ploegen oanwêzich. Neffens de brânwacht wie it lang net dúdlik wêr't de reek weikaam. Uteinlik die bliken dat it gie om smeulend seachsel. De fjoerhurd is yntusken isolearre en de brânwacht is begûn mei it fentilearjen fan it pân.