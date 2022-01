Jongerein Easterstreek 'kreaket' hierhûs as protest tsjin wenningkrapte

Se hoopje dat harren aksje de wenningkrapte yn Fryslân noch fierder oankaart. "Het is overal een drama en het zou mooi zijn als we dit kunnen oplossen. We hebben ondertussen alles netjes teruggeven aan WoonFriesland. Zij hebben gezegd dat we voorrang krijgen bij een eventuele koop, maar dat zie ik met een hard hoofd tegemoet."

Spyt fan harren aksje ha se net. "We hebben in ieder geval een leuke dag in het huis gehad. Het was een beetje als kamperen in een woonkamer. We kunnen er wel om lachen, maar hopelijk krijgen we snel een eigen huis."

Reaksje WoonFriesland

Wenningkorporaasje WoonFriesland seit dat it de hûzen net samar oan elkenien ferkeapje kin. Sy binne bûn oan prizen. Tongersdei is harren reaksje te hearren by Omrop Fryslân yn it radioprogramma Fryslân fan 'e moarn.