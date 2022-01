Drachtster ûndernimmersferiening wol winkels gau fierder iepenje

"It is foar ús dreech te begripen dat winkelje en út iten gean yn België en Dútslân wol kin en hjir net." Blom krijt fan syn leden 'emosjonele en lulke reaksjes' op it plan fan it OMT om oan te trunen op in langere lockdown sûnder de regels te ferromjen foar winkels en horeca. "Ik hoopje echt op nij elan fan it kabinet, mei mear each foar de belangen fan ûndernimmers en hoareka, want dit is hiel dreech fol te hâlden."

Hy trunet oan op in mooglikheid foar winkels en hoareka om op in feilige wize fierder te iepenjen, bygelyks troch in maksimum tal besikers foar eltse winkel fêst te stellen en byneed ek besikers by de yngong te kontrolearjen op harren QR-koade. "Ik doch leaver gjin seleksje by de yngong, mar as dat nedich is om wer iepen te gean, dan doch ik dat."