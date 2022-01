Dochs rap ynternet yn lytse doarpen troch nij glêsfezelnetwurk

Glaspoort is in gearwurking tusken KPN en APG, pensjoenbehearder fan ABP. Yn Fryslân set it bedriuw ein dizze moanne útein yn Balk. De bewenners kinne dêr tongersdei in skriuwen oer yn de brievebus ferwachtsje. Doel is neffens Glaspoort dat gemeenten lykas Ljouwert en Waadhoeke dêrnei al gau folgje.

Blydskip yn grize gebieten

Yn de doarpen yn dizze 'grize gebieten' binne se bliid dat der no dochs ien fûn is dy't it oanlizze wol. In oare kabelaar, Kabelnoord fan Dokkum, hie konkrete plannen. Dy waarden dizze simmer skrast nei't út in ûndersyk bliken dien hie dat it ferlet te min is.

Dat kloppet, seit foarsitter Henk Korthof fan doarpsbelang Boksum: "De kanttekening is alleen wel dat je daar maar kon kiezen uit een paar aanbieders. Dat zijn er nu meer en dat maakt het aanbod een stuk aantrekkelijker. Ik denk dan ook dat er nu meer mensen dit wel gaan overwegen. Ook omdat veel zenders in hoge resolutie uitzenden en dat kost veel data."

De teloarstelling dy't ûnder oare Korthof doe hie, is no omdraaid nei optimisme. "Ik ben echt blij dat ze het aandurven en wij straks geen zogenaamd grijs gebied meer zijn."