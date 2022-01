Minder rêdingsaksjes KNRM troch minne simmer

Yn 2021 is de KNRM 2.200 kear yn hiel Nederlân útfearn nei helpfragen. Dêrby brochten se 3.550 minsken en 110 bisten feilich oan wâl.

It wie rêstiger as 2020. Dat wie foar de KNRM it drokste rêdingsjier ea. Nei alle gedachten wie it yn 2021 rêstiger omdat it simmerwaar minder wie as in jier earder. Fierders wiene der, en yn tsjinstelling ta 2020, minder reisbeheiningen. Minsken koene wer nei it bûtenlân ta op fakânsje.