Uleteller Age speurt grûn en beamtoppen yn Grou ôf op syk nei hoarnûlen

Der binne noch net in soad hoarnûlen sjoen. Dêrfoar moat it noch wat kâlder wurde, sadat de ûlen byinoar krûpe.

Kleinhuis hopet dat minsken dy't ûleballen fine of in hoarnûle sjogge, in melding dogge by de fûgelwacht. Sa kin der in goed oersjoch komme fan hoe't it mei de soart giet. Rûnom yn Fryslân wurde hoarnûlen teld.