Jongerein Eanjum oer opskuor: “ME siet te wachtsjen oant der wat barre soe”

"It byld dat de lokale media sketst hawwe, kloppet net. As jo de media lêze, dan liket it krekt as it hjir it wylde westen wie", skriuwt de Eanjumer jeugd op Facebook.

Mei de ferklearring wolle se harren fizy op wat der bard is ûnder de oandacht bringe. Fierders sizze se dat se graach yn petear wolle oer datjinge wat him ôfspile hat.

Sjarzjes troch ME

Yn de nacht fan 30 op 31 desimber gie it mis yn Eanjum. Oan de Mounebuorren wie in brantsje op strjitte. Der stiene sawat 150 jongeren by. De brânwacht woe it brantsje útmeitsje. ME en plysje fierden meardere sjarzjes út om de groep útinoar te krijen.

Nei oanlieding fan wat der bard is, stelde boargemaster Johannes Kramer fan Noardeast-Fryslân in needferoaring yn. Dy wie it hiele nijjierswykein fan krêft.

In jier earder wie it yn Eanjum ek al út de hân rûn yn de perioade om âldjier hinne. Doe waard de plysje mei stiennen, flessen en fjoerwurk bekûgele.