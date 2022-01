RIVM stelt 100.000e positive coronatest fêst yn Fryslân

Yn totaal binne der folle mear Friezen dy't de ôfrûne twa jier it coronafirus oprûn ha. Hoefolle krekt, dat is hiel dreech te sizzen, jout de GGD oan.

Ferskate oarsaken

Dat komt ûnder oare trochdat it testbelied ferskate kearen feroare is: earst waard hast gjinien test, letter allinnich minsken mei klachten dy't koartlyn yn in coronagebiet west hienen, dêrnei alle folwoeksenen en letter ek noch bern.

Boppedat wie de testkapasiteit net altyd grut genôch om elkenien teste te kinnen. En no meitsje folle mear minsken gebrûk fan selstests. Dat kin handich wêze om gau in eventuele besmetting op it spoar te kommen, mar it is wol minder betrouber as de tests by de GGD. Boppedat soargje selstests derfoar dat de GGD minder sicht hat op it firus.

Trochsneed giet omheech

De 538 positive tests fan woansdei binne 27 minder as tiisdei. Doe waarden 565 nije besmettingen registrearre.

Yn trochsneed binne yn de ôfrûne wike alle dagen 509 besmettingen meld yn Fryslân. Tiisdei lei dat trochsneed op 497 besmettingen, in wike lyn noch op 437.

It tal besmettingen de gemeente (sjochst de kaart net goed, klik dan hjir):