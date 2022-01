Kommissaris Brok yn nijjierstaspraak: grutskalige opfang hat gjin takomst

Dochs sjocht Brok mei optimisme nei 2022. "It giet de goede kant op. De boosterkampanje is op gong kaam. En ik fiel de enerzjy en fearkrêft by bedriuwen en organisaasjes dy't har oanpast ha oan dizze tiid."

Oer it regearakkoart is er ek posityf: dat biedt neffens Brok perspektyf foar Fryslân. Benammen it ferbod op gasboarrings yn it Waadgebiet en de it opnij beoardieljen fan de stroomkabel troch Skiermûntseach is goed nijs. "Wynenerzjy op see is prima, mar dat mei net te'n koste gean fan ús Unesco Wrâlderfgoed."

Romte jaan oan buorkjen

Yn it nije kabinet komt der in minister foar lânbou. Moai, fynt Brok, mar it mei net liede ta ekstra regeldruk of beheiningen. "Yn Fryslân moat der romte bliuwe om boer te wêzen en te bliuwen. Sy leverje de bêste produkten, binne fan ekonomysk belang en ek wichtich foar de sosjaal-maatskiplike struktuer."