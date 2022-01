Ljouwerter Bevers foar VVD de Twadde Keamer yn

Bevers stie op nûmer 43 op de VVD-kandidatelist by de ferkiezingen. Dat wie yn prinsipe te leech foar in plak yn de Keamer, omdat de VVD 34 sitten krige.

Mar no't de VVD opnij yn de regearing sit, komme trije Keamerleden yn it kabinet: Mark Rutte (premier), Mark Harbers (minister Ynfrastruktuer en Wettersteat) en Aukje de Vries (steatssekretaris Taslaggen en Dûane). In pear oare kandidaten op de list, dy't dêrtroch de Keamer yn komme soenen, ha oanjûn dat se net de Keamer yn wolle.

Bevers is 56 jier en hat hast tolve jier yn de gemeenteried fan Ljouwert sitten. Hy is sels tige wiis mei syn beneaming. Bevers is ûndernimmer, hy hat ûnder oare in ynternetbedriuw. Dat wurdt trochset troch in kompanjon.

Al yn Den Haag west

De Ljouwerter hat tiisdei al yn de Twadde Keamer west, hy wurdt nei alle gedachten oer in wike offisjeel ynstallearre. It is noch net bekend mei watfoar ûnderwerpen Bevers him dwaande hâlde sil yn Den Haag.

Bevers is nei Romke de Jong (D66), Tjeerd de Groot (D66), Harry van der Molen (CDA) en Habtamu de Hoop (PvdA) it fiifde Fryske Keamerlid. Maarten Goudzwaard komt foar JA21 tydlik yn de Twadde Keamer.