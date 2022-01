Omrop TIP: it NNO Nijjierskonsert op tv by Omrop Fryslân

Der stiet in programma te wachtsjen mei wurken fan ûnder oaren Wagner, Adam, Dvorák, Lehár, Johan Strauss en Kálmán. It konsert wurdt útstjoerd by Omrop Fryslân.

Pavel Baleff

De Bulgaarse dirigint Pavel Baleff stiet oan de lieding fan it orkest. Yn 1988 dirigearre hy syn earste konsert. Sûnt 2007 is er sjef-dirigint fan de Baden-Baden Philharmonie en artistyk direkteur fan de ynternasjonale "Carl Flesh" akademy. Fan 2022 ôf is er ek muzykdirekteur fan de Opéra Limoges yn Frankryk. Baleff wurket mei wrâldferneamde sjongers en hat ferskate grutte prizen wûn.

Anna Gabler

De sopraan yn dit Nijjierskonsert is Anna Gabler. Sy hat har ynternasjonaal fêstige as lyrysk-dramatyske sopraan. Gabler is berne yn München en hat in langduorjende bân mei de Beierske Steatsopera. Se hat wurke mei in tal fan ferneamde regisseurs.