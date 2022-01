Soarchbuorkerij Aldegea foar misbrûkte froulju: rêst, natuer en kij

De froulju krije op de soarchbuorkerij begelieding, gjin behanneling. Yn de natuer en de rêst fan it plattelân kinne se kuierje of fytse, foar it fee soargje, de tún ûnderhâlde of gewoan de kninen, geiten of skiep aaie. No binne der inkeld noch kij, mar oar in pear jier moat dat allegearre kinne, sketst begelieder Gelske Tjeerdsma.

"Dan hoopje ik dat hjir in soad froulju omrinne, dat we in moaie teetún hawwe, in moestún en in protte lytse bisten om de doar. En dat we de froulju mei in protte fertrouwen de maatskippij ynstjoere kinne. It is ús doel dat se wer yntegrearje."