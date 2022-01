De toan fan Froukje Sijtsma: "Brekpunt by Bartlehiem"

Wy bleaunen net hiel lang op it iis, want at je sels net wakker yn beweging bleaunen, kuollen je ek gau ôf. Wat tocht ik dy dei allegear? Realisearre ik my as jong famke wol, dat it miskien de iennichste Alvestêdetocht wêze soe dy't ik yn myn libben bewust meimeitsje soe? As bern fan boujier 1984 haw ik fansels gjin oantinkens oan de Alvestêdetochten fan 1985 en 1986, mar wol oan dy fan 1997.

Ik siet yn de earste klasse fan de middelbere skoalle en hie noch krystfakânsje. De hiele moarn sieten myn suskes en ik op de bank foar de telefyzje om neat fan de Tocht te missen. Net dat wy thús no fanatike sportsjoggers wienen, mar dit woenen wy fansels echt net misse. It wie behaachlik waarm yn de wenkeamer. It fjoer fan de houtkachel lôge lekker op as ús heit der wer in nij houtblok ynsmiet. Bûten wie it glûpende kâld, dat kaam ek troch dy snijende wyn. Mar it wjerhâlde ús net om dy dei in pear kear nei de Dokkumer Ie ôf te setten.

By de beruchte brêge fan Bartlehiem seagen wy de riders út de rjochting fan de Feinsumer feart oankommen. De reedriders waarden wakker oanmoedige troch it waarm oanklaaide publyk oan wjerskanten fan de Ie. Yn de roetkâlde wyn op nei Dokkum, wylst de wurgens ek begûn ta te slaan.

Jûns om in oer as acht, doe't Henk Angenent en Klasina Seinstra al lang en breed oer de streek kaam wienen, waard op it iis noch altyd flink trochwrotten. Us heit frege oft wy noch in lêste kear meiwoenen om tsjûge te wêzen fan dizze Alvestêdetocht. Wy setten de auto by Tergrêft del en makken in kuier oer it iis rjochting Bartlehiem.

Healweis seach ús heit yn it tsjuster ynienen in reedrider yn it reid sitten. Us heit spruts him oan en sei: "Moat ik jo noch in flinke triuw yn de rêch jaan rjochting Dokkum of sil ik jo redens mar ôfbine?" Wy koenen allegear wol sjen dat de man syn lea it bejûn hie. It bleau in pear sekonden stil en doe sei de man: "Ik denk dat dat laatste het beste is."

Der kaam net safolle praat út, doe't er nei de auto ta knoffele. Pas doe't er yn in luie stoel by ús thús by de houtkachel siet mei in panne dampende snert en wer in bytsje by sûpe en stút kaam, fertelde hy oer himsels. De reedrider út it Gelderske Eerbeek wie de hiele dei mei syn maat opriden. Mar by Bartlehiem gie it dy jûne mis. Syn freon knalde mei syn holle tsjin ien fan de peallen by dy ferneamde brêge, dy't ek wol bekend stiet as in brekpunt fan de Alvestêdetocht: fierder nei Dokkum of no mar ophâlde?

Syn maat bedarre by de Earste Help en dêr waard him oanret om net fierder te gean. De reedrider út Eerbeek ried dêrom allinnich fierder yn de rjochting fan dat felbegearre krúske. Mar nei in pear hûndert meter op de Dokkumer Ie tsjin dy straffe wyn yn, bedarre hy foar in momint fan besinning, sittend yn it reid. Utteld. Hy koe net mear.

Hoe soe it moandeis op it wurk komme, as hy wer in team fan seis man oanstjoere moast? Fierder nei Dokkum? Koe er Ljouwert noch oprêde? En doe spruts ynienen dy Fryske man him oan doe't hy dêr yn de reidkraach siet. Troch of ophâlde? Nei't de reedrider út Eerbeek by ús thús opwaarme wie, namen wy ôfskied en sette ús heit de man yn Ljouwert op de trein. Hy soe oernachtsje by famylje yn Snits.

De Alvestêdetocht fan 1997 ken tûzenen ferhalen. Dit is myn spesjale oantinken oan dy tocht. En 25 jier nei dato tink ik: soe dy man út Eerbeek noch altyd libje en mei hokker gefoel soe hy dan werom sjen op dy bysûndere Alvestêdetocht dêr't hy gjin krúske foar krige?"