Lanlik 24.590 nije coronabesmettingen | Rjochter: lockdown kin yn stân bliuwe

Hoewol't it tal coronabesmettingen de ôfrûne wike tanimt, is dat yn de sikehûssifers noch net werom te sjen. Der lizze op it stuit 1634 coronapasjinten yn de Nederlânske sikehûzen, dat binne der 59 minder as tiisdei. It tal pasjinten mei Covid-19 leit dêrmei op it leechste nivo yn hast twa moannen. Dat docht bliken út de lêste sifers fan it Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de ic's is it tal coronapasjinten ek sakke. Der lizze op it stuit 449 coronapasjinten op in ic-bêd yn Nederlân, 15 minder as tiisdei.