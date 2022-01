Coronanijs 5 jannewaris: 100.000e positive coronatest fêststeld yn Fryslân

Ernst Kuipers (D66) fynt dat it ministearje fan Folkssûnens him de kommende tiid foaral rjochtsje moat op it "behoud, en op toegankelijkheid en kwaliteit van zorg". Kuipers leit út dat dat al foar de coronakrisis ûnder druk stie, en dat it de ôfrûne twa jier allinnich mar slimmer wurden is. Dat sei er nei in petear mei formateur Mark Rutte. Hy seit dat er him ek ynsette wol foar in belied foar omgong mei Covid op de lange termyn.

Kuipers wie de ôfrûne tiid al belutsen by it bestriden fan corona, as foarsitter fan it Landelijk Netwerk Acute Zorg. Hy folget Hugo de Jonge op as soarchminister en is dêrmei de earste dokter yn hast tweintich jier dy't minister fan Folkssûnens wurdt.