Bernebuorkerij Bears mei fan rjochter fyftich bisten hâlde: "Ik moat kieze"

De Jong hat al in skoft spul mei de ynspekteurs, want hy mient dat hy net terjochte behannele wurdt.

Neffens De Jong is alles begûn mei klachten troch minsken dy't him de bernebuorkerij net gunne. "En as je ien kear yn de mole fan ynspeksjes sitte, dan komme de ynspekteurs hieltyd wer. En dan fine se ek hieltyd wer wat wat net goed is", mient De Jong.

Oar plak sykje foar bisten

De rjochter hat twa moanne selstraf en in boete fan 1.500 euro ûnder betingst oplein. Tiisdei krige De Jong de papieren mei de útspraak. "Der meie tsien grutte bisten, tweintich lytsere húsdieren en tweintich fûgeltsjes, lykas hinnen en dwerchpappegaaien oerbliuwe. Wat ik net mear hâlde mei binne kninen, de stikelbargen en de lama's."

De Jong leit him del by de útspraak. De lama's en kninen ha al in oar plak. Foar guon skiep, ezeltsjes en hynders wurdt ek oar plak socht. De fiif stikelbargen stean op Markplaats. De Jong freget 250 euro foar ien hystrix cristata, sa't se yn it Latyn hite.