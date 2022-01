1.500 boosterprikken sûnder ôfspraak op XXL-priklokaasje Ljouwert

Yn totaal waarden der tiisdei sa'n 3.500 boosterprikken set, seit in wurdfierder fan GGD Fryslân.

Noch gjin stoarmrin

De GGD hopet mei de opsje om sûnder ôfspraak yninte te wurden mear minsken nei de prikhal yn Ljouwert te krijen. Yn de XXL-lokaasje kinne deistich likernôch 12.000 boosterprikken deis set wurde, mar tiisdeitemiddei wiene foar dizze wike 'mar' 30.000 prikôfspraken makke.

Neffens de GGD is de faksinaasjegraad foar de boosterprik ûnder âlderein yn de regio Fryslân heech, mar lykje de jongere leeftiidsgroepen dy't de ôfrûne wiken oproppen binne foar in boosterprik noch net manmachtich in ôfspraak te meitsjen.

Minsken fan bûten Fryslân

Tiisdei wiene der oan de ein fan de dei wol mear studinten as oars op de priklokaasje. "Maar dat heeft ook met leeftijd te maken", stelt in wurdfierder. Op it stuit kin elkenien fan 18 jier en âlder in ôfspraak meitsje foar in boosterprik.

Ek makken mear minsken op de dei sels noch in ôfspraak foar in boosterprik en wiene der "redelijk wat" minsken fan bûten Fryslân nei Ljouwert kaam foar in prik sûnder ôfspraak.

Sukses

De GGD Fryslân neamt de earste dei fan it prikken sûnder ôfspraak yn Ljouwert "eigenlijk wel een succes". "Het heeft even tijd nodig om op gang te komen", seit de wurdfierder. "Onze hoop is dat we morgen volle bak hebben. We verwachten ook wel wat meer mensen, deels doordat de scholen nog dicht zijn en omdat nu meer bekend is dat wij een vrije inloop hebben."