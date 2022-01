Faber fan LTO: "It bliuwt in riedsel hoe't fûgelgryp yn 'e stâl komt"

Piet Faber fan LTO Plomfeehâlderij fertelt oer de situaasje dy't plomfeehâlders no oerkomt: "It is altyd in ûnoangename ferrassing, mar sa as jo witte wie der in oantal wiken lyn yn it nijs dat de fûgels dea delfoelen by Skiermûntseach ek troch de fûgelgryp. En ja... Blije - Skiermûntseach dat is net sa'n hiel grutte ôfstân."

Soad maatregels

By de fûgelgryp is it dreech te sizzen wannear't it firus wer oplôget. "Hinnehâlders hawwe al in hiel soad maatregels naam om ynsleep troch harren sels foar te kommen. By in útbraak yn Zeewolde (in tal moannen lyn, red.) hat bliken dien dat der yn trije bedriuwen neist elkoar, dat dy firussen sa bot genetysk fan elkoar ferskilden dat it net oannimlik is dat it fan it iene nei it oare bedriuw sprongen is. Dus wy dogge in oantal dingen goed as sektor", seit Faber.

"Mar it is en bliuwt noch hieltyd in riedsel hoe't it dan dochs wer by yndividuele bedriuwen binnenkomt. Der is noch gjin wittenskipper dy't it ferklearje kin."