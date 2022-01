Gerrit Hiemstra: 'Alvestêdetocht komt miskien net wer'

Kâns op Alvestêdetocht helte sa lyts

Oare waareksperts binne it deroer iens dat de kâns op de sechstjinde Alvestêdetocht hieltyd lytser wurdt. It KNMI hat berekkene dat de kâns op in nije tocht de helte sa lyts is as hûndert jier lyn.

Hoewol't it klimaat ûngeunstiger wurdt, binne de omstannichheden neffens it KNMI ien kear yn de tolve jier geskikt foar in Alvestêdetocht. Begjin ferline iuw wie dat noch ien kear yn de fiif jier.