Heger ûnderwiis besoarge oer studinten: "Ze hebben het echt moeilijk"

It basis- en fuortset meie nije wike wer los, mar it heger ûnderwiis bliuwt noch digitaal. "Dat is wel een teleurstelling voor onze studenten, die hebben het er heel pittig mee", fertelt Engelien Reitsma fan RUG Campus Fryslân. "Maar gezien de oplopende cijfers en de maatregels kunnen we niet anders dan het beste ervan te maken."

Bestjoersfoarsitter Erica Schaper fan NHL Stenden baalt dat it oare ûnderwiis wol trochgiet, mar net it heger ûnderwiis. "Daar wordt het welzijn van kinderen als belangrijke graadmeter meegenomen, maar ook onze studenten hebben het ontzettend moeilijk. Je mist hele essentiële dingen, je mist elkaar."

Even derút

Hielendal ticht binne de skoallen net. In part fan it parktykûnderwiis mei fysyk en kwetsbere studinten meie komme om te studearjen. "Dan ben je toch even uit je kamer. Als je daar 24/7 bent, doet dat wat met je. Toch even dat wandelingetje naar de beurs, kan net het kleine verschil maken dat mensen het toch volhouden", seit Reitsma.

Folhâlde, dêr giet it de kommende tiid om yn it heger ûnderwiis. "Studenten hebben het echt moeilijk. Problemen met motivatie en depressies komen substantieel meer voor dan voorheen", seit Schaper. "Daar maken we ons grote zorgen over."