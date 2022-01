Aris hellet Dútske Amerikaan as ferfanger foar fuortgongen topskoarder

De forward moat de ferfanger wurde fan de Amerikaan Ar'mond Davis, dy't fanwegen famylje-omstannichheden weromgien is nei syn thúslân. Davis wie oant dy tiid topskoarder by Aris.

Kommende snein kin Pruitt foar it earst yn aksje komme foar Aris. Dan nimme se it yn in útwedstriid op tsjin Den Helder Suns.