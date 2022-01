Ljouwerter Maarten Goudzwaard (JA21) tydlik nei Twadde Keamer

As nûmer fjouwer fan syn partij miste er by de ferkiezingen noch krekt ien sit. Mar, no Pouw-Verweij mei kreamferlof giet, mei er dochs nei Den Haag. "Ik bin hiel bliid dat ik dizze kâns krigen haw", seit Goudzwaard. "Ik haw der in soad nocht oan."

Drok, drok, drok

It wurdt de kommende tiid drok foar de Ljouwerter. "Vooral op het thuisfront. Mijn verloofde heeft een hele drukke baan, we voeden twee kinderen op, we moeten woonruimte zoeken", somt Goudzwaard op. En dan komt noch it Keamerwurk: dossiers ynlêze, oerdrachten dwaan.

Dat is de maklikste put net, want it Steatelid krijt in flinke portefúlje: "Ik zal moeten aanschuiven in de coronadebatten, maar ik heb er alle vertrouwen in dat Nicki Pouw-Verweij me daarbij gaat ondersteunen."

Friezen

Dêrneist wol de Ljouwerter benammen ek oan de slach mei it mkb en de wenningkrisis. En foar Fryslân. "Er zijn veel Friezen daar, dan is de provincie ook weer een stukje meer vertegenwoordigd."

Minder as in jier lyn stapte de politikus op by Forum voor Democratie, al mei al in apart jier. "Dat is een understatement", laket Goudzwaard. "Ik heb geen moment spijt dat ik overgestapt ben. De missie en boodschap die JA21 uitdraagt slaat aan."

Steaten en gemeente

Goudzwaard is noch hieltyd Steatelid en fraksjefoarsitter foar syn partij yn de Provinsjale Steaten. Hy hopet dat trochsette te kinnen. "Ik voorzie geen problemen, maar praktisch moeten we wel kijken wat de mogelijkheden zijn."

We sille JA21 yn elk gefal noch net weromsjen yn de Ljouwerter gemeenteried, fertelt Goudzwaard. "We doen met opzet alleen in Amsterdam mee. We willen gestaag groeien, de valkuilen waar andere nieuwe rechtse partijen tegenaan lopen voorkomen."