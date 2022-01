De Spiker yn Ternaard krijt wer in wenfunksje

It soarchsintrum waard yn 2017 sletten, wat der mei it gebou barre soe wie lange tiid net wis. Yn 2018 drige nei oanlieding fan in advys fan in ûnôfhinklik adviseur sloop.

Apparteminten

De Spiker krijt ferskate soarten apparteminten foar senioaren, âldere pearen en ek foar starters. "De drie vleugels van De Spiker worden allemaal op een verschillende manier omgevormd zodat ze voldoen aan de eisen van de toekomstige groepen huurders", seit Klaas Hoekstra, meidirekteur fan ûntwikkeler en ynvestearder Kloosterveste.

De earste apparteminten kinne nei ferwachting ein jannewaris ferhierd wurde.