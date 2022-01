Nije faksinaasjelokaasje yn Dokkum | Alle 18-plussers kinne no de boosterprik helje

Nei twa jier sille dit jier mear ûndernimmingen fallyt gean. Dat tinkt kredytfersekerder Atradius. In protte ûndernimmingen yn bygelyks de hoareka ha it de ôfrûne twa jier rêde kinnen mei subsydzjeregelingen NOW en TVL. Hjirmei wurde lykwols net alle kosten fergoede. It is mar de fraach oft dyselde bedriuwen de lockdown fan no ek oankinne, seit de fersekerder.

De coronakrisis hat ek gefolgen op langere termyn. Sa ha mielbesoargers in gruttere rol krigen, wat mooglik gefolgen hat foar restaurants. Ek winkelje minsken no mear online as foarhinne.

Dêrneist is der noch in tekoart oan grûnstoffen as papier en plastyk, wat derfoar soarget dat bygelyks boubedriuwen hegere kosten ha. Boppedat bringe falliseminten oare bedriuwen wer yn de problemen.