Coronanijs 4 jannewaris: 1.500 prikken sûnder ôfspraak yn Ljouwert

Neffens it RIVM ha in protte minsken dy't ôfrûne wike posityf teste binne op it coronafirus, it firus oprûn troch besite. Dat kin by harren thús west ha, of om't se sels by minsken op besite wiene. By trije op de tsien minsken wie dit de 'setting van besmetting' seit it RIVM.

Dêrneist rûnen in soad minsken in coronabesmetting op om't se op fakânsje west binne.



Mei help fan boarne- en kontaktûndersyk wurdt ûndersocht hoe't minsken oan de coronabesmetting komme. By likernôch in tredde part slagget it om dat te efterheljen.