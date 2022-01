Befolkingsgroei Fryslân giet hurder, mar Smellingerlân wurdt 'ferrast' troch krimp

Yn mar twa Fryske gemeenten naam de befolking yn 2021 ôf. In jier earder wienen dat der noch sân. Dat docht bliken út sifers fan it CBS dy't tiisdei publisearre binne.

Gjin grutte oantallen

Yn 2021 kromp de befolking yn de gemeenten Smellingerlân en De Fryske Marren. Yn it jier dêrfoar, yn 2020, kromp de befolking yn de gemeenten Skiermûntseach, Smellingerlân, Eaststellingwerf, Skylge, Súdwest-Fryslân, Tytsjerksteradiel en Waadhoeke. It giet net om grutte oantallen, seit Dick ter Steege fan it CBS: "Kijk je naar de Fryske Marren, dan zijn het er rond de 100."

It grutste part fan de groei komt út binnenlânske migraasje, sa'n twatûzen minsken. Ut it bûtenlân kamen goed tûzen. De natuerlike groei, it ferskil tusken berte- en stjertesifer is wol negatyf.

Ut de Rânestêd

Dat Fryske gemeenten folle minder 'leechrinne' as yn eardere jierren hat neffens it CBS te krijen mei in trend dy't al sûnt 2015 oan de gong is. Sûnt dat jier ferhúzje hieltyd mear minsken út de Rânestêd wei nei tinbefolke dielen fan Nederlân. Gemeenten dy't lange tiid bekendstiene as krimpregio krije troch dizze ûntwikkeling wer in groei yn de befolking.

Yn Fryslân sjogge je dat yn 2016 foar it earst werom. Nei in skoft dat de befolking elts jier mei in tûzen weromrûn, siet de groei der fan dat momint ôf wer yn.

It ôfrûne jier is lykwols in útsjitter. Wennen der oan it begjin fan ôfrûne jier 651.000 Friezen yn de provinsje, oan de ein wienen dat der al 654.000.

Grutste groeiers

De grutste groeiers binne Hearrenfean, Eaststellingwerf en Tytsjerksteradiel. Neffens Ter Steege is de groei fan Hearrenfean wol te ferklearjen troch de lizzing oan it spoar: "Als je thuis moet werken en je kantoor staat bijvoorbeeld in Den Haag, dan stap je makkelijk in de trein."

Ek de Waadeilannen groeie hurd. "Dat moet je alleen zien naar aard en schaal", seit Ter Steege. "Er wonen daar weinig mensen dus als er een paar bijkomen, dan zie je dat terug."

Gjin krimp mear

De diskusje oer krimp kin foarearst ôfsletten wurde, tinkt Ter Steege. "Er is een aantal jaren sprake van groei. Die kan wat de cijfers betreft afgesloten worden. Maar dat wil niet zeggen dat het in bepaalde wijken of dorpen niet krimpt. Dat staat hier los van."