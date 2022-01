25 jier lyn: Seinstra en Angenent huldige yn grôtfol FEC yn Ljouwert

It is net dúdlik oft Piet Kleine no wol of net in Alvestêdekrúske krije sil. Hy miste de stimpelpost yn Hylpen en wurdt mooglik diskwalifisearre. Wedstriidlieder Gerrit van den Ham wol der noch neat oer sizze, al is it beslút al wol fallen. Pas by de definitive útslach sille we it witte.