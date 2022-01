25 jier lyn: Kopgroep falt útinoar, fjouwer riders heakje ôf

De seis kopriders ha it swier, se ha de fûle noardeastewyn fol yn it gesicht. De gefoelstemperatuer is -20 graden. Under it brechje fan Bartlehiem troch giet it fierder nei Dokkum, it noardlikste punt fan de rûte. It publyk is massaal oanwêzich.

De foarsprong op de ôffallers Kramer, Van Meggelen en Henri Ruitenberg is sa'n fjouwer minuten.