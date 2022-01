25 jier lyn: Klasina Seinstra wint 15e Alvestêdetocht by de froulju

Eelke Lok, ferslachjouwer yn dy tiid, wit it noch goed. "Willem wie sá goed yn 1997. Ik sjoch 'm noch Bartlehiem binnen kommen, mei de kop omheech!"

Grutte impact

It ferstjerren fan Poelstra hie in grutte impact op de reedrydwrâld. "Hy is begroeven by tsjerke yn Hijum. Dêr stie ek it hiele maratonpeloton en elkenien dy't derby belutsen wie. We wienen hiel bot oandien."

It is alderferskriklikst, seit Lok. As er oan Poelstra werom tinkt, komme ek de moaie oantinkens nei boppen. "Myn dochter ried ek yn de Fryske seleksje. Willem wie ien jier jonger. Je koenen gewoan mei sokke jonges prate. Ik ha Willem fan it begjin ôf oan meimakke. It wie sa'n fleurige jonge, hy hie der sa'n wille oan."