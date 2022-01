25 jier lyn: It ferhaal fan it tredde plak fan Baukje Bron

Baukje Bron kaam yn 1997 as tredde oer de streek by de froulju, mar Jenita Smit waard huldige. Hoe sit dat dochs? Haadrolspylster Bron fertelt it sels. "We kamen oer de finish en ik wist natuerlik sels al dat ik Jenita ynhelle hie."

Doe't de riders foar de huldiging yn it FEC oankamen, sei se tsjin har heit dat se tredde wie. By it opneamen fan de nammen kaam Bron lykwols net oan bod. "Klasina earst, Gretha twa, Jenita trije. Fjouwer wie in hiel oarenien, want se hiene my eins hielendal net sjoen."