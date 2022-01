25 jier lyn: EHBO en sikehûs ha it drok mei ferwûne reedriders

Tiisdei 4 jannewaris 2022 is it eksakt 25 jier lyn dat de lêste Alvestêdetocht ferriden waard. Omrop Fryslân hâldt in liveblog by dêr't fan minút oant minút yn byhâlden wurdt wat der bart op dizze histoaryske dei yn 1997, mei bysûnder byldmateriaal en opfallende lûdsfragminten. Fansels is der ek plak foar hoe't dy tocht no noch libbet by de minsken.

Dit liveblog is ook in het Nederlands te volgen.