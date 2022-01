25 jier lyn: Earste riders falle út mei blessueres

De kopgroep is ynhelle troch it peloton en it binne no Edward Hagen, Jan Bakker en Henri Ruitenberg dy't as earsten trochkomme. By de froulju lit Klasina Seinstra har kaart as earste ôfstimpelje. Peter de Vries stapt fan it iis ôf. Hy kin net mear troch mei syn brutsen skouder. Starum is it meast súdlike punt yn de Alvestêderûte.