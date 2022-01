Sven Kramer slacht massastart op EK oer

Snein makke reedrydbûn KNSB bekend dat Kramer in duo foarmje sil mei Jorrit Bergsma by de massastart op de Spelen. Beiden rieden de lêste jierren net mei-inoar op dat ûnderdiel. Op de lêste test foar de Spelen, it EK fan oankommend wykein, sil Bergsma de massastart ride mei Marcel Bosker.

Programma op it EK is oars

Neffens technysk direkteur Remy de Wit fan de KNSB is it in bewuste kar. "Het programma bij dit EK zit heel anders in elkaar, met wedstrijden kort na elkaar. Uit het oogpunt van energiemanagement richting Peking is het verstandig dat onze rijders keuzes maken."

Bûnscoach Jan Coopmans lit witte dat Nederlân op it EK oars ride moat, om't de tsjinstân oars is as op de Spelen en der gjin heale finales riden wurde: "Dat vraagt voor ons ook een andere tactiek dan in Peking. Die factoren samen maken dat Marcel Bosker hier rijdt in plaats van Sven Kramer."

Antoinette de Jong net op 1.000 meter

Op de 1.000 meter fan it EK komt Antoinette de Jong net yn aksje. Dat falt op deselde dei as de ploege-efterfolging en mei it each op de Spelen wol De Jong har fokusje op dat teamûnderdiel. It startbewiis fan de 1.000 meter bliuwt lykwols wol yn de famylje: suske Michelle nimt it oer.

De reedriders op de oare ôfstannen fan it EK binne de sporters dy't ek op de Olympyske Spelen ride. Freed begjint it EK yn Thialf en it duorret oant en mei snein.