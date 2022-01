Fûgelgryp yn Blije: 222.000 fleishinnen romme

Op 100 meter ôfstân fan it bedriuw leit noch in bedriuw mei hinnen. Ek dy 45.000 piken wurde út foarsoarch romme om fierdere fersprieding foar te kommen.

Ferfiersferbod

By trije oare bedriuwen yn in striel fan 3 kilometer om it plomfeebedriuw hinne wurde meunsters ôfnaam om te sjen oft dêr ek sprake fan fûgelgryp is. Der jildt in ferfiersferbod foar fûgels en aaien yn in sône fan 10 kilometer om it bedriuw hinne.

Op it bedriuw yn Blije wurdt in saneamd trasearingsûndersyk dien. Hjirmei wol de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) sjen oft der ek risikofolle kontakten west binne tusken it bedriuw en oare lokaasjes.