Pleatslik Belang Kollumersweach wol ûndersyk nei optreden ME op âldjiersjûn

Heit Derwin Roffel fertelt hoe't syn freedtejûn wie. "Foar tolven krigen we in telefoantsje fan de plysje dat ús soan oppakt wie. Ik wist dat er op stap wie en nei Kollumersweach gie. Se mochten net sizze wat der krekt oan de hân wie, mar wol dat er in nacht yn de sel bliuwe moast."

De oare moarns waard er betiid wekker belle. "Dat wie de resjersjeur om oan te jaan dat ik by it ferhoar wêze koe. Dat ferhoar fûn ik bêst wol fel. Hy wurdt fan wat strafbers fertocht en as hy dat dien hat, moat er dêr ek echt foar straft wurde." Wêr't er fan fertocht wurdt, is net bekend om't de saak noch rint.

Tsjin de grûn slein

Syn soan (17) wie dy jûn yn in groep yn Kollumersweach en rûn mei dy groep rêstich fuort. "De plysje soe de opdracht jûn ha om fuort te gean, mar dat hat myn soan net heard. Ynienen waard er tsjin de grûn slein en yn syn gesicht slein, hy blette derfan. Yn boeien is er ôffierd en troch twa mannen yn in buske smiten. Hy is op de foto set en ôffierd nei de sel."

As heit is er lulk dat syn soan as minderjierrige op dy wize behannele is. "Ik wol ek oanjefte dwaan."