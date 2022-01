Ein fan in hobby troch brânstichting yn in festivalbus

Se hienen de bus oanskaft om nei konserten te gean. "We binne sân jier lang nei Loreley yn Dútslân riden foar it festival yn it it âlde amfiteäter dêr. De earste kear dienen we dat mei persoane-auto's en tintsjes", fertelt Van der Meer.

"Op in feestje by in maat fan my kaam de bus tefoarskyn. Dy ha we doe mei-inoar kocht, opknapt en klear makke, sadat we him brûke koenen as festivalbus. Mei njoggen sliepplakken, in dûs en in wc deryn."

In bult âld izer

Troch corona hawwe se him de lêste twa jier net brûke kind omdat alles skrast waard. "Myn soan hat him noch in pear kear brûkt om nei de autocross te gean", seit Van der Meer. "It wie de bedoeling dat der foar de apk-keuring ferve en skjirre wurde soe. Mar no is it in bult âld izer wurden."