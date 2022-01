Prikke sûnder ôfspraak fan tiisdei ôf mooglik yn XXL-lokaasje Ljouwert

Wol jildt de betingst dat de lêste faksinaasje op syn minst trije moannen lyn set is of dat immen mear as trije moannen lyn better wurden is nei in coronabesmetting.

De frije ynrin in Ljouwert is tusken 8.00 en 21.00 oere. Minsken moatte mooglik wol wat langer wachtsje. Op de webside fan de GGD en op matriksbuorden lâns de oanfierdiken wurdt byhâlden hoe drok at it is. Sa hoopje se lange wachttiden foar te kommen.

By de GGD fine se it bêst spannend. "Je witte yn it foar net hoefolle minsken at de r komme", seit in wurdfierder fan de GGD. Dizze lokaasje is de iennige yn Nederlân dêr't je frij ynrinne kinne foar in prik.

Kapasiteit net benut

Neffens GGD Fryslân wurdt de kapasiteit fan de XXL-lokaasje op dit stuit noch net folslein benut. Dêrtroch is der romte foar de frije ynrin.

"Dit is een handreiking voor elke Fries die snel terecht wil voor een extra prik en niet wil wachten op een prik op een locatie elders in Fryslân. Een afspraak maken is het handigst, maar wil je liever zonder afspraak dan ben je welkom in Leeuwarden", seit Margreet de Graaf fan de GGD.

GGD Fryslân hat op it stuit goed 900.000 prikken set. Dêrfan binne 197.000 boosterprikken. De GGD ferwachtet dizze wike noch de miljoenste faksinaasje tsjin it coronafirus yn Fryslân sette te kinnen. Minsken dy't in prik helje wolle by in oare GGD-lokaasje yn Fryslân, moatte noch wol earst in ôfspraak meitsje.