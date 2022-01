Ploechlieder De Vries oer syn Alvestêdetocht fan 1997: "In swarte dei"

It waard 'trochskarreljen' nei Starum, yn de hoop dat dêr in ehbû wêze soe. Dêr koene se fêst syn earm op syn rêch krije. "Dat slagge my hieltyd net", seit De Vries. "Je witte djip fan binnen dat it oer wêze kin, mar dêr wolle je net oan. As se de earm mar op de rêch krije kinne, mei tou of tape, dan sjogge je dan wol wer oft it slagget."

'Ik hoopje dat se it ea meimeitsje kinne'

By de ehbû krige De Vries te hearren dat hy in grutte bulte op it skouder hie. By Starum moast er dan ek fan it iis stappe. Nei in röntgenfoto yn it Antoniussikehûs yn Snits die bliken dat De Vries in breuk hie yn syn linker skouderblêd.

"Foar my persoanlik is it ien fan de swartste dagen út myn libben", seit De Vries. "Sport is sport, der binne wichtigere dingen yn it libben, mar as ik sjoch nei de kategory 'sport', is it minste wat ik meimakke ha."

Dochs bliuwt de Alvestêdetocht foar him in geweldich barren. "It is skande dat it 25 jier lyn is. Ik hoopje dat de jongens dêr't ik no mei gearwurkje, it ea meimeitsje kinne: de gekte, en wat it losmakket yn Nederlân."