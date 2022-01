Fryske suppers wolle mei help fan lanlike maraton Nederlân skjinmeitsje

It draait allegearre om de ynset fan saneamde sup-skoallen en -ferieningen. Yn de gemeenten Ljouwert en Hearrenfean binne Postma en oare suppers al dwaande.

Ferline jier is besocht mear supskoallen oan gemeenten te keppeljen. Dat kin ûnder oare mei it saneamde Right to Challenge wêrby't je in oerheid útdaagje kinne as je tinke dat je taken better útfiere kinne.

Om dat te berikken hat Sup Clean-Up ferline jier yn alle tolve provinsjes aktyf west. Dit jier moat der mear barre, mei in maraton yn septimber. It is de bedoeling dat de maraton alle jierren wer weromkomt.