Fermissing 15-jierrich famke yn Ljouwert: plysje siket tips

De plysje docht in oprop foar de 15-jierrige Jasmin Winkel, dy't sûnt 31 desimber fermist wurdt. Se is foar it lêst sjoen op âldjiersdei. Dat wie om 17.00 oere, by opfanghûs Fier oan de Holstmeerweg yn Ljouwert, dêr't se tydlik ferbleaun.