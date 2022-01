Rjochter: Fertochte fan ûngeregeldheden by Eanjum bliuwt langer fêstsitten

De man moat him op 12 jannewaris yn in snelrjochtsitting ferantwurdzje. It is de iennichste fertochte dy't noch yn hechtenis sit yn ferbân mei de ûngeregeldheden yn de nacht foar Ald en Nij.

Nei seis oare saken yn dyselde perioade yn Noard-Nederlân wurdt no noch ûndersyk dien.

Twa saken binne seponearre en twa fertochten ha in oprop krigen foar in TOM-sitting, wat ynhâldt dat net de rjochter, mar de offisier fan justysje in straf opleit. It giet dan om in taakstraf, in jildboete of in kombinaasje fan beide.