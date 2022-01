Plysjeferklearring oer Kollumersweach: ME al yn aksje foar komst brânwacht

De plysje wol foarearst net foar de kamera of mikrofoan reagearje op de situaasje mei âld en nij yn Kollumersweach. Plysje, boargemaster, offisier fan justysje en de Veiligheidsregio Fryslân sille tongersdei it optreden evaluearje.

Yn de ferklearring stiet dat earder by fersin meld waard dat de brânwacht hindere waard by it wurk en dat om dy reden de ME oproppen is. No docht bliken dat de plysje al ta aksje oergie foardat de brânwacht der wie. "De ME kwam echter eerder ter plaatse dan de brandweer om een veilige situatie te creëren", stiet yn de ferklearring.

Der wie yn Kollumersweach sprake fan in gefaarlike situaasje, sa skriuwt de plysje. Mei de ferklearring reagearret de plysje op lûden dat der te hurd yngrepen is.

De ôfrûne twa dagen waard út ferskate rjochtingen wei krityk levere op it optreden fan de ME. Sa sprutsen befelfierder Albert Dantuma fan de brânwacht yn De Westereen en FNP-riedslid Aant-Jelle Soepboer respektyflik fan 'te gau brûkt geweld' en 'bûtenproporsjoneel optreden' troch de plysje. Ek út it publyk wei kamen opmerkingen oer agressyf gedrach troch de ME.

Swier fjoerwurk en glês nei de ME goaid

De plysje stelt dat sprake wie fan in grut fjoer en dat se it publyk seinen dat it fjoer útmakke wurde soe. Neffens de plysje wiene tusken de 100 en 200 persoanen oanwêzich. Omstanners lieten dêrop harren ôfkarring blike, seinen dat it fjoer oanbliuwe moast en begûnen dêrnei mei fjoerwurk nei de plysjes te smiten.

De brân yn kombinaasje mei it swiere fjoerwurk soarge foar sa'n gefaarlike situaasje dat besletten waard dat it fjoer útmakke wurde moast. Dêrom waard besletten de ME optrede te litten om sa romte te meitsjen foar de brânwacht. De brânwacht soe dan it fjoer feilich blusse kinne.

Neffens de plysje waard út it publyk wei swier fjoerwurk en glêswurk nei de ME en de ME-bus smiten. Yn reaksje dêrop waard troch de ME in sjarzje útfierd. Dêrby waard ien persoan op 'e die oanhâlden nei 't hy fjoerwurk nei de ME smiten hie. Nei it optreden fan de ME koe de brânwacht te plak komme om it fjoer út te meitsjen.