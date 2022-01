Ferry de Haan oer Joey Veerman: "PSV heeft zich gemeld, bod Feyenoord ligt er nog"

Feyenoord hat nammentlik twa kear in bod dien op Veerman, wêrfan't it lêste foarstel neffens De Haan bepraat wurde sil. "Dat ligt op tafel. Wij hebben bij Feyenoord aangegeven dat we moeten kijken of we daarover in gesprek kunnen gaan."

Mear ynteresse, neist Feyenoord en PSV, is der oant no ta net foar Veerman. "Nee, dat is in ieder geval niet bekend bij mij", seit De Haan.

Tom Boere

Ek by SC Cambuur hat der de ôfrûne wike wat spile op transfergebiet. NAC Breda hat him by de Ljouwerters melden foar spits Tom Boere, wit sportferslachjouwer Andor Faber. "Mar Boere hat oanjûn dat hy foarearst by Cambuur bliuwe wol."