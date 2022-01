Skoallen yn basis- en fuortset ûnderwiis iepen fan 10 jannewaris ôf

Freddy Weima, foarsitter fan PO-Ried is bliid dat de skoallen wer iepen sille. "We ha al twa lange lockdowns efter de rêch, dêr sjochst de effekten noch fan. In tredde lockdown hie hiel min útpakt foar de bern."

Efterstannen

De effekten fan de lockdown binne bygelyks min foar de bern yn groep acht, dy't yn it foarjier in citotoets dwaan moatte, sa seit Weima. De eardere skoalsluting hat foar efterstannen soarge by taal en rekkenjen.

Mar it hat ek konsekwinsjes foar jonge bern, dy't it gearwurkjen en boartsjen mei oaren noch leare moatte. "Dysels ûntwikkelje, mar ek om mei oaren te gearwurkjen, learst allinne asto by in oar bist, yn de klasse", seit de foarsitter. "Dat kinsto net efter in skerm dwaan."

Sport

Njonken de skoallen meie ek bûtensportlokaasjes wer iepen foar jongeren oant 18 jier. Dy lokaasjes moatte dan om 20.00 oere slute yn stee fan 17.00 oere.