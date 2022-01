14 Noardlike biblioteken biede fergees abonnemint foar 18-30 jier oan

Dêrmei wol de biblioteek safolle mooglik minsken berikke, lykas skoalbern, studinten en starters op de arbeidsmerk. De byb is net inkeld foar it lienen fan boeken, der binne ek stúdzjeplakken, der wurde workshops jûn en besikers kinne fergees kranten en tydskriften lêze. Yn dizze lockdown binne de biblioteken wol tagonklik.

Doelgroep nei de byb helje

Foar dizze doelgroep is keazen om't dy net faak yn de byb komt en de byb wol 'laagtaalvaardigheid' foarkomme. As minsken fan skoalle komme, ûnderhâlde se it lêzen en skriuwen minder en reitsje se minder feardich yn de taal.

It fergeze abonnemint is mei yngong fan dit jier te krijen. It kin ôfsletten wurde yn de fêstigingen fan Bibliotheken Noord Fryslân en op de webside ontdekdebieb.nl. It abonnemint jildt wol foar hiel Nederlân.