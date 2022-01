De Harkema krijt wenten op eardere bedriuwslokaasjes Fiifhuzen en Nijewei

Spinder Kabeltechniek oan de Fiifhuzen ferhuze yn 2021 nei Stynsgea foar mear romte. Op it plak wurde aansten twa wenten boud.

Dat is ek it gefal op de Nijewei, dêr't no noch in fleiskeallehâlderij sit. De eigener wol ophâlde mei it bedriuw: de stâlen, dy't ek asbest befetsje, en de oare gebouwen op dizze lokaasje sille sloopt wurde. Gemeente Achtkarspelen seit dat it wen- en leefklimaat fan de omwenners hjirmei ferbettere wurde sil.