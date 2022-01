Roosje Hindeloopen hat primeur yn tv-programma BinnensteBuiten

By Roosje wurde Hylper meubels makke mei de karakteristike Hylper skilderkeunst. Titus Stallmann fan it famyljebedriuw is hiel grutsk. "Se woenen it programma wat útwreidzje en kamen sa by de ambachten telâne en no blykt dat wy jûn as earste oan bar binne en dus de primeur hawwe."

Hôfleveransier

Neffens de skilder binne de programmamakkers mei troch in reportaazje fan Omrop Fryslân op it idee kaam. "Jim ha by ús filme doe't we yn oktober Hôfleveransier waarden. En dêrnei ha se kontakt mei ús opnaam."