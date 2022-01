Kabinet beslút oer iepenjen skoallen | Minsken út 1999 en 2000 oan bar foar de boosterprik

It kabinet nimt hjoed in beslút oft basisskoallen en middelbere skoallen nei de krystfakânsje iepen kinne. De earder oankundige sluting jildt oant en mei 9 jannewaris, dat is de lêste dei fan de fakânsje. Om 14.00 oere begjint it oerlis.

Fan alle kanten wurdt it kabinet oproppen om de skoallen iepen te dwaan. De PO-Raad en VO-raad binne ek foar weriepen, mar dan moat de feilichheid fan leararen wel goed regele wêze.