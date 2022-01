Fuotgonger komt om by ferkearsûngelok yn Ljouwert

De man is op it plak fan it ûngelok stoarn oan syn ferwûnings. Ambulânsepersoniel hat noch besocht de man te reanimearjen, mar dat slagge net.

It ûngelok barde flakby it winkelsintrum Bilgaard. De brânwacht hat skermen pleatst, omdat der in soad winkelpublyk by it ûngelok delkaam.

De plysje docht noch ûndersyk nei de tadracht fan it ûngelok.